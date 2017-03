Espina dijo que acusaciones contra Piñera son una cortina de humo para ocultar "un gobierno mediocre" 09:29 El RN se sumó a la teoría del ex Presidente acerca de que las acusaciones de supuestas irregularidades son una campaña organizada.

El senador RN Alberto Espina también salió a defender al ex Presidente Sebastián Piñera de las acusaciones sobre supuestas irregularidades de sus empresas cuando era mandatario.



"El está concentrado en lo que hace, que es intentar colaborar. Los que deben estar preocupados son los que se están querellando. Esta es una campaña planificada que tiene por objetivo tender una cortina de humo para ocultar un gobierno mediocre que no se hace cargo de los problemas de Chile. Este gobierno lleva tres años sin preocuparse del Sename, que me digan cuántos niños más tienen que morir, eso es lo importante. En vez de eso faltan a la verdad y atacan sin ningún fundamento", dijo en radio Agricultura.



Espina destacó que el fiscal Manuel Guerra dijo que hasta el momento no tenía ningún antecedente que permitiera culpar a Piñera de algún delito, pese a lo cual la indagatoria sigue.



"No vamos a dejar que la izquierda ponga en duda la honestidad con que gobernó Chile", enfatizó y afirmó que el PS y el PC están atacando a Pilera porque "no tienen ninguna propuesta para el país (...) ellos tienen cátedras en campañas comunicacionales para enlodar al presidente Piñera. No les queda más camino que atacar y atacar", manifestó insistiendo en que "esta es una campaña premeditada que tiene por objeto dañar al Piñera porque va primero en las encuestas".







