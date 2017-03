PR dijo que la Nueva Mayoría podría morir si la DC va a primera vuelta con su propia candidata

El presidente del Partido Radical (PR), Ernesto Velasco afirmó en radio Agricultura que si la Democracia Cristiana va a la primera vuelta con su propia candidata presidencial, será el fin de la Nueva Mayoría.

Si bien valoró que Carolina Goic se constituyera en la precandidata de la DC, criticó que la decisión no se haya tomado por medio de una elección primaria.

“Cualquier partido que vaya a primera vuelta será el término de la Nueva Mayoría. Estoy preocupado, faltan liderazgos más positivos", manifestó insistiendo en que la primaria es un mecanismo que permite mantener la amistad cívica entre partidos.

Velasco también le hizo frente a las críticas que pesan sobre el precandidato de su partido, el senador Alejandro Guillier, que dicen relación sobre su poca definición en varios temas de contingencia. “No me cabe ninguna duda que a su regreso de su viaje a China él podrá precisar y aclarar si alguien tiene alguna duda en algún punto. Yo no dudo de la buena fe de Alejandro y en cada uno de los temas siempre tiene opinión y no me cabe duda que ahora a su regreso él va a entrar de fondo a los temas de coyuntura y su trabajo”, aseguró agregando que durante este mes, Guillier comenzará con su campaña en terreno.