Dura reacción en Chile Vamos a la carta de Ossandón: "Está siendo un monigote de la izquierda"

Una dura reacción generó en el bloque opositor "Chile Vamos" la carta del senador por Santiago y precandidato presidencial, Manuel José Ossandón, quien en una misiva de respuesta al ex presidente Piñera, publicada en su cuenta de Facebook, llamó al conglomerado a no realizar una defensa "a ciegas" del ex Mandatario, a raíz de las denuncias por las inversiones de Bancard en Dominga y la pesquera Exalmar.

Uno de los personeros que respondió a Ossandón fue el diputado de RN, Nicolás Monckeberg, quien acusó al parlamentario de que "esta siendo un monigote de la izquierda".

"Lleva seis meses de candidato presidencial y las únicas opiniones que entrega son para criticar a Piñera. Las opciones no se construyen en base a destruir al resto" dijo Monckeberg.

También se refirió a la misiva el diputado y precandidato presidencial de Evopoli, Felipe Kast, quien en declaraciones consignadas por Emol, dijo que "me sorprende lo rápido que es capaz el senador de escribir una reflexión de este tipo en redes sociales y que, sin embargo, no haya tenido el tiempo de responder a una invitación a debatir con los candidatos presidenciales del sector".

"Es muy fácil enviar mensajes sin debatir de cara a la ciudadanía los temas de fondo. Ossandón lleva tres años en campaña y todavía no es capaz de presentar las ideas de su programa de gobierno", agregó el parlamentario.