Juventud PPD le regaló unas zapatillas a Ricardo Lagos en su cumpleaños 79

19:10 El candidato presidencial celebró con sus colaboradores en la Fundación Democracia y Desarrollo. Entre los presentes estaba el ex ministro del Interior, Jorge Burgos.

Con un particular regalo entregado por las juventudes de partidos políticos, el ex Mandatario y candidato presidencial, Ricardo Lagos Escobar, celebró su cumpleños 79.

El ex jefe de Estado se asomó a las afueras de la Fundación Democracia y Desarrollo, donde apagó las velas y donde se reunió con diversos amigos y colaboradores.

Entre los presentes, el más especial fue el que se otorgó a nombre de la Juventud PPD, quienes le dieron unas zapatillas "para su despliegue todo terreno".

JPPD y JPS regalan zapatillas para su despliegue todo terreno a @RicardoLagos en su cumpleaños. pic.twitter.com/iLD3HAq16F — PPD Chile (@PPD_Chile) 2 de marzo de 2017

Al festejo llegaron personeros como la ex diputada María Antonieta Saa, el ex ministro y colaborador laguista Máximo Pacheco, y el ex ministro del Interior, Jorge Burgos.