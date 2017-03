Servel confirmó las reglas sobre el refichaje y advirtió sobre las candidaturas de partidos que no estén constituidos

El Servel publicó hoy un "recordatorio" sobre las reglas del refichaje de los partidos políticos, los que hasta el momento complican a varias colectividades, las que no han logrado reclutar el número de 18 mil militantes para seguir existiendo.

En un comunicado , el consejo directivo del organismo confirmó que "a partir del 16 de abril de 2017 para que los partidos políticos mantengan su existencia legal se requerirá que estén constituidos en, al menos, tres regiones contiguas o en ocho regiones discontinuas del país, con un mínimo de afiliados del 0.25% de los votos emitidos en la última elección de Diputados o 500 ciudadanos, cualquiera que sea la cifra mayor, en la respectiva región".

Por las colectividades constituidas antes del 5 de marzo de 2015, se señaló que se deben refichar a todos los militantes e incorporar a nuevos según las cifras correspondiente por cada región.

Por las fechas, el Servel ratificó que "las reinscripciones de antiguos afiliados deberán acreditarse ante el Servicio Electoral dentro del plazo que vence a las 24:00 horas del día viernes 14 de abril próximo, día en que finaliza el proceso de reinscripción".

Sobre la presentación de candidaturas, el organismo advirtió que "los partidos no podrán presentar candidaturas parlamentarias ni candidaturas a CORES en las regiones en que no estén constituidos y no recibirán financiamiento fiscal por dichas regiones".

En el caso de las presidenciales, "los partidos políticos que no se encuentren inscritos en todas las regiones del país podrán presentar candidaturas presidenciales si en las regiones en que están legalmente constituidos acreditan ante el Servel, al momento de dicha declaración, un número de afiliados equivalente a un 0,5% de los votantes en la última elección de Diputados, es decir, 33.493 afiliados".

El proceso de refichaje ha sido un verdadero dolor de cabeza para varios partidos políticos. Uno de los más complicados es el PPD, que vive situacines críticas en Antofagasta, Magallanes y algunas zonas de la Región Metropolitana. El PC, en tanto, no ha superado los 10 mil afiliados. El PR, en tanto, deberá extender su campaña de reinscripción hasta el 30 de marzo para alcanzar la cifra legal.