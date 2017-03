Walker defendió normas del refichaje: "Hay una crisis, pero una oportunidad para relegitimarse"

El senador DC Ignacio Walker, se mostró de acuerdo con las estrictas normas que el Servel confirmó ayer para el refichaje de partidos políticos y que dejaría a varios sin candidatos de no cumplir con la reinscripción de militantes.

"Los partidos políticos nacionales que quieren llevar candidaturas presidenciales deben estar constituidos en todo el país. Todavía no hemos alcanzado (ese umbral), pero esperamos a alcanzar", reconoció en radio ADN

"Todos tendremos que hacer un esfuerzo adicional para cumplir la meta, que me parece razonable. Los partidos tenemos que ponernos las pilas y hacer el esfuerzo para tener las firmas si esperamos aspirar a participar en una elección presidencial. Hay una crisis, pero una oportunidad para relegitimarse. Creo que la ley es clara y es razonable", sostuvo.

Servel informó ayer que "a partir del 16 de abril de 2017 para que los partidos políticos mantengan su existencia legal se requerirá que estén constituidos en, al menos, tres regiones contiguas o en ocho regiones discontinuas del país, con un mínimo de afiliados del 0.25% de los votos emitidos en la última elección de Diputados o 500 ciudadanos, cualquiera que sea la cifra mayor, en la respectiva región". Deben tener al menos 18 mil militantes.

"Los partidos deben cumplir con la ley, todo esto lo sabemos hace más de un año, no creo en una ley exprés. Sabíamos de ésto, tenemos que ponernos las pilas y afrontar esto al 14 de abril. Lo que está en juego en noviembre es mucho más de que si vamos a ir a una primaria o a primera vuelta. El tema es qué coalición ofrece llevar al país a ser desarrollado. Como DC estamos en condiciones de ofrecer un proyecto político al país, ese es el desafío y eso es lo que tenemos que hacer", opinó en referencia a que los partidos que no estén constituidos en ciertas regiones no podrán presentar candidaturas parlamentarias ni candidaturas a Cores en ellas.

Sobre la precandidatura de Carolina Goic, afirmó que si la DC no lleva candidato a la eleción presidencial "estamos entregándole el triunfo a la derecha. La DC tiene un proyecto que ofrecer al país. Yo soy partidario a que construyamos una lista con el PS, por ejemplo, porque va a haber elección proporcional, se acabó el binominal". El senador manifestó además que a su juicio, hay que recrear el espacio político de la centro izquierda porque "ha habido un giro a la izquierda que ha hecho mucho daño".

También se manifestó en desacuerdo con que Goic participe en una primaria de la Nueva Mayoría porque "es más de lo mismo. Ir a la primera vuelta nos da unos meses para tener propuestas claras".