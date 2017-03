Ossandón: "Hay una campaña sucia contra Piñera, pero ¿quién le da la semilla a los pájaros?"

El senador por Santiago y precandidato presidencial, Manuel José Ossandón, reiteró el emplazamiento al ex mandatario, Sebastián Piñera, para que aclare las inversiones de Bancard en la minera Dominga y en la pesquera peruana Exalmar y reiteró las críticas en contra del bloque opositor Chile Vamos, por la férrea defensa a la posición del ex Presidente.

En entrevista con radio Digital FM, Ossandón dijo que "cualquier coalición de cualquier país del mundo serio, lo primero que hubiera hecho es exigirle al candidato estrella que aclare sus temas, que muestre sus papeles y este problema se acaba, pero salen con una defensa ciega, sin plantear ningún principio y al final le hacen un daño al sector y la política".

Respecto de las acusaciones del ex Mandatario, sobre una campaña orquestada desde el oficialismo en su contra, Ossandón dijo que "si es cierto que hay una campaña sucia en contra de Piñera, pero esa campaña... ¿quién le da la semilla a los pájaros?, él mismo, al no aclarar, al no declarar. Si hubiera declarado minera Dominga no habría este problema, si del primer día que salió lo de Exalmar hubiera mostrado los emails y hubiera dicho no tengo nada que ver, mi hijo no tiene nada que ver, ¿quién estaría hablando de él?".

Además el parlamentario respondió a las declaraciones de personeros de su sector, quienes lo acusaron de llevar una guerra sucia contra Piñera al interior del bloque. "Cómo va a ser una guerra sucia, yo estoy en una guerra limpia, una guerra que dice 'el que quiera ser candidato de Chile Vamos y gane las primarias tiene que aclarar sus temas".

"Esto se va a transformar en un Caval 2, de todas maneras" dijo el senador por Santiago, quien agregó que "le estamos regalando el gobierno a Alejandro Guillier y la herramienta la tiene en las manos Sebastián Piñera, el puede demostrar en media hora que está libre de polvo y paja".

"Falta la vision política de la centroderecha. En vez de haberse preocupado de que existieran hartos candidatos, que corrieran y uno ganara y, lógicamente, el que más posibilidades tenía de ganar, lejos era piñera, él se ha preocupado estos años, con su equipo, su fundacion, de eliminarlos a todos", dijo Ossandón.