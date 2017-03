Golborne presentó requerimiento ante el TC que podría frenar el caso Penta

12:57 El ex ministro de Minería y Energía, quien se encuentra formalizado por el caso, realizó la acción un día antes de que expire el plazo legal de investigación. El TC podría decidir paralizar la causa mientras revisa el requerimiento.

El ex ministro de Minería y de Energía y ex precandidato presidencial, Laurence Golborne, presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional que podría paralizar el proceso del Caso Penta que lidera la Fiscalía, por presunto financiamiento irregular de la política.

Golborne, quien se encuentra formalizado en la causa por haber recaudado cerca de $378 millones de pesos, eventualmente a través de boletas ideológicamente falsas, hizo la presentación ante el TC un día antes del término del plazo de investigación para el caso.

Esta semana, la Fiscalía reformalizó a Golborne, al ex subscretario de Minería, Pablo Wagner, los ex controladores de Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín y, otros personeros involucrados, entre ellos el ex ejecutivo de Penta, Manuel Antonio Tocornal, por cohecho y delitos tributarios.

Desde mañana, cuando el plazo de investigación expire, la Fiscalía tendrá 10 días para realizar las acusaciones en contra de los formalizados.

El TC, sin embargo, debe decidir ahora, si paraliza la causa mientras tramita el requerimiento, o bien, si adopta la decisión después de los 10 días legales que tiene la Fiscalía para acusar, podría retrasar el proceso de preparación de juicio oral.