Marco Enríquez-Ominami por caso OAS: "Las comisiones investigadoras son un tongo"

Marco Enríquez-Ominami, presidenciable del PRO, se refirió a la comisión en su contra que solicitó Chile Vamos por el caso OAS, red de corrupción que estalló en Brasil.

El ex parlamentario señaló que "todas esas comisiones no son obligatorias para nadie en Chile, son un gran rito para que la pasen bien". Además, agregó que "les quiero recordar a los diputados, que están bien pagados, que deben decirle al país que las comisiones investigadoras son un tongo por una razón muy simple: no son vinculantes".

ME-O manifestó estar "tranquilo y optimista sobre el futuro de Chile" ante la consulta por el uso del jet privado que le habría cedido la cuestionada empresa.

El fundador del PRO había invocado un punto de prensa para cuestionar la medida de Joaquín Lavín, alcalde de Las Condes, por el uso de gas pimienta por parte de Seguridad Ciudadana.