Aunque mayoría cree que Piñera sí sabía de sus negocios, sigue liderando intención de voto 08:49 Según Cadem, 49% apoya la idea de que las acusaciones en su contra son una "campaña sucia". También arrojó que los encuestados piensan que es el que tiene más autoridad y liderazgo.

Aunque 73% de los encuestados en la encuesta Cadem cree que Sebastián Piñera sí conocía el rumbo de sus negocios pese a su fideicomiso ciego, el ex Presidente sigue liderando la intención de voto espontáneo (25%), seguido por Alejandro Guillier (17%) y Ricardo Lagos (3%).



Además, 49% opinó que las acusaciones en los casos Bancard y minera Dominga, corresponden a una "campaña sucia" contra Piñera.



Asimismo, Piñera resultó ser el candidato que para la gente tiene más "autoridad y liderazgo" (45%), contra el 15% de Guillier, 19% de Lagos y 7% de Manuel José Ossandón.



Consultados sobre quién está más preparado para ser Presidente, Piñera también se llevó la mayoría de las preferencias (44%), contra 18% de Guillier y 15% de Lagos.



Lo mismo ocurrió con los ítemes "tiene más capacidad de solucionar los problemas", "cumple lo que promete", "genera más confianza", y "tiene el mejor programa o ideas", donde Lagos quedó por debajo de Ossandón.



No obstante, Guillier es el percibido como el más cercano a la gente (33%), seguido por Piñera (29%), Ossandón (13%) y Lagos (7%). También fue elegido como el candidato que representa mayor un cambio (31%) y como aquel que es más "honesto y transparente" (24% contra 20% de Piñera). El periodista y el ex mandatario quedaron empatados en la pregunta "¿quién conoce mejor las necesidades de las personas?", seguido por Ossandón con 14%.



Respecto a la candidatura de la DC Carolina Goic, 53% opinó que debe ir a primarias de la Nueva Mayoría y 17% que debe competir directamente en primera vuelta. Además, 43% sostuvo que la DC debería salirse de la Nueva Mayoría y conformar un espacio sin el PC.



Sobre la aprobación a Michelle Bachelet, 20% la aprueba y 71% rechaza su gestión, por lo que la Presidenta comenzó marzo con el menor nivel de aprobación de su segundo mandato.





