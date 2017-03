Insulza y cuestionamientos a Piñera: "Él tiene una colusión interna"

09:05 El precandidato aseguró que para el ex Presidente es "completamente imposible" separar el dinero de la política.

El precandidato presidencial del Partido Socialista, José Miguel Insulza, afirmó que Sebastián Piñera "tiene una colusión interna" al no puede separar el dinero de la política. Esto, tras los nuevos cuestionamientos por las inversiones de Bancard, su family office.

"Él tiene una colusión interna, es imposible separar los negocios de la política. No puedo creer que no haya sabido lo de la Minera Dominga, no lo creo", dijo a radio ADN

El ex agente en La Haya sostuvo que para el ex Presidente "separar el dinero de la política es completamente imposible".

“Usted cree que Piñera, que ya lo conocemos, que uno de sus méritos es el detalle, saber lo que está pasando, no sabía que se estaba comprando una empresa en Perú", manifestó Insulza sobre las operaciones de Bancard en la pesquera peruana Exelmar, en medio del juicio en La Haya.

"El Presidente de Chile no puede tener negocios en el extranjero, con países con los que tenemos relaciones", recalcó.