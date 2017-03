Vocera de gobierno lamentó las encuestas, pero destacó que hay muchas personas que aún no tienen candidato 12:39 Gobierno obtuvo un alto nivel de rechazo en la Adimark y la Cadem, estudios que arrojaron que Sebastián Piñera tiene la mayor intención de votos.

La ministra vocera de gobierno, Paula Narváez, lamentó los resultados de las encuestas Adimark y Cadem, que registraron un aumento en el rechazo al gobierno y la gestión de Michelle Bachelet.



"Los lamentamos, no nos gustan, pero eso no significa que nos decaiga el ánimo, sino que seguiremos trabajando de manera impecable y poniendo siempre en el centro la vida de las personas", dijo en La Moneda.



Sobre la preferencia a votar por Sebastián Piñera pese a las acusaciones que pesan contra él por Bancard y minera Dominga, la vocera destacó que hay un grupo importante de personas que dicen no tener candidato, por lo cual la suerte no está echada en ese sentido.



"Las encuestas las valoramos, las leemos, las consideramos, pero evidentemente (los resultados) no nos gustan, no nos dejan satisfechos por distintos factores", manifestó.



Además, descartó que el gobierno hiciera una "campaña potente" de despliegue de ministros durante la emergencia de los incendios, "lo que hacemos es nuestro trabajo,que ellos se desplieguen a atender a las personas no responde a una campaña, sino a un rol constitucional que tiene el Ejecutivo".



