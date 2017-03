Presidente de la Suprema dijo que Piñera tendrá que declarar "como cualquier persona" por el caso Exalmar

El presidente de la Corte Suprema,Hugo Dolmestch, afirmó que Sebastián Piñera "tendrá que declarar como cualquier persona de este país" a raíz de la investigación que se lleva en su contra por el caso Exalmar

Lo dijo en el marco de la inauguración de la nueva sala de prensa del Palacio de Tribunales, según recoge T13.cl

"Si él dice que no hay nada en esto, qué temor puede haber. Porque si es así, (la investigación) se paraliza, se sobresee y no veo cómo esto le puede afectar en sus intenciones políticas", afirmó agregando que el ex mandatario no está condenado, por lo que sigue estando "perfectamente habilitado para continuar en su vida política, es una investigación que no sé dónde pueda llegar, ni tampoco me atrevo a decir que pueda ser una mala utilización".