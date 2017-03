Guillier y la encuesta Adimark: "Este ha sido un mes no bueno para nosotros"

El candidato presidencial del PR, Alejandro Guillier, habló de los resultados de la encuesta Adimark, la que por primera vez mostró una caída de tres puntos con respecto a los meses anteriores.

En una entrevista con Ahora Noticias , el senador no quiso analizar su caso puntual, afirmando que el mes de febrero fue complejo para el oficialismo debido a la mala evaluación de la ciudadanía a las autoridades por el manejo de los incendios forestales.

"Yo creo que este ha sido un mes no bueno para nosotros, primero porque ha estado muy desordenada la coalición; y segundo porque los incendios tienen a la gente molesta, y ahora viene la discusión de quien es el responsable", expresó, agregando que esto ocurre "ante la incapacidad de la clase dirigente, incluido yo que soy parte de ella ahora, de entender que el Estado debe dar definiciones estratégicas de cómo debe ser un país".

El parlamentario también habló sobre los números de Sebastián Piñera, quien lideró el sondeo, afirmando que le "preocupa" que mantenga su posición pese a los cuestionamientos por los casos Bancard y Dominga.

"Me preocupa. Todos conocemos a Piñera y sabemos su amor compulsivo por las finanzas. Que para el país no sea importante o para muchos chilenos no lo sea la probidad o la transparencia, o la separación del dinero y la política, eso me parece preocupante. Pero eso tiene que ver con la doble moral tan propia nuestra", afirmó.

El abanderado radical también habló de sus rivales al interior de la Nueva Mayoría, afirmando que Ricardo Lagos hace algo "inteligente" al no bajarse pese a lo poco que marca en las encuestas, y alabó a la senadora Carolina Goic por sumarse a la carrera presidencial.

Guillier también puntualizó su opinión sobre Cuba, sobre todo luego que fuera cuestionado por la DC y Chile Vamos debido a su "tibia" reacción ante el caso de Mariana Aylwin, a quien no se le dejó entrar a la isla. "Los países tiene mecanismo en estos casos, pero creo que aquí fue algo inoportuno en innecesario", sentenció.