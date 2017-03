Karla Rubilar dijo que los afiliados de Masvida "tienen una sensación de falta de control del órgano regulador"

09:30 La diputada afirmó que el futuro de la isapre "no es prometedor".

La diputada Karla Rubilar dijo que los afiliados de la isapre Masvida "tienen una sensación de falta de control del órgano regulador".

"La mirada que uno tiene que tener con los afiliados es que algunos están cautivos por su preexistencia y otros por un 'corralito' que ha determinado la autoridad", dijo a radio Agricultura

"Necesitamos darnos cuentas que si la institucionalidad no funciona, acá a uno no es que le preocupa una persona en particular, sino se busca proteger a los usuarios", agregó.

Sobre el futuro de la isapre, la legisladora sostuvo que "las herramientas están, es imposible asegurar si se salva o no, no es muy prometedor el escenario, pero hay que mirar".