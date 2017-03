Felipe Kast se vistió de mujer para manifestar su compromiso con la equidad de género

Un llamativo video lanzó el diputado y presidenciable de Evópoli, Felipe Kast, en el que se compromete con la equidad de género.

Es que el parlamentario aparece vestido de mujer, con peluca, aros y boca pintada incluidos, provocando distintas reacciones en las redes sociales.

El candidato explicó la idea del material: "Más allá del video que era un elemento artístico, el objetivo de fondo era invitar a los candidatos presidenciales a que podamos debatir propuestas, podamos poner contenidos en una campaña presidencial que está completamente transformada en discusión de trincheras y en un día tan relevante como el Día de la Mujer, donde Chile está lejos de lograr la equidad de género", explicó Kast a radio Cooperativa.

El legislador sostuvo que "tenemos el triste record de ser uno de los países con más brecha entre mujeres y hombres que trabajan en lo mismo y las mujeres tienen un salario menor; donde desgraciadamente una empresa que contrata a una mujer sabe que tiene que asumir como costo la sala cuna en lugar de compartir ese costo con el padre de ese mismo niño y un país donde desgraciadamente también existe mucha violencia de género, entonces este video busca en las redes sociales invitar a los ciudadanos a que conozcan nuestra propuesta como candidato presidencial de Evopoli en materia de equidad de género", recalcó.

Respecto a las críticas que le llovieron en redes sociales, Kast desdramatizó: "lo que busco es eso, ya somos TT y nuestro objetivo es que ojalá puedan entrar a la pagina web y que ojalá no caigamos en la discusión de quedarnos en la forma y no en el fondo del video. Desgraciadamente muchas veces nos quedamos en lo superficial sin ir al debate", opinó.

El representante de Evópoli sostuvo que "aunque para nosotros es imposible hacernos cargo de la vida de la mujer, ponernos en los zapatos de la mujer, podamos hacernos cargo de esa realidad y esa herida social".

Kast enfatizó que "esta propuesta no tiene que ver con ser liberal o no, sino con la equidad de género. Estoy a favor de algunas materias como el matrimonio igualitario, estoy en contra del aborto y creo que es parte de las posiciones legítimas, lo que no es discutible son las brechas salariales, la violencia de género".

Finalmente el parlamentario manifestó que "esta idea salió el día lunes, teníamos propuestas y queríamos que ojalá todo Chile las pudiera revisar".