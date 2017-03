Chile Vamos amplió denuncia contra Hugo Gutiérrez por calumniar a Piñera

Representantes de Chile Vamos ampliaron la denuncia que el año pasado hicieron contra el diputado comunista Hugo Gutiérrez, a "acusación y querella calumniosa" contra el ex Presidente Sebastián Piñera.

Esto, luego que el parlamentario decidiera ampliar su querella para que se investigue al ex Mandatario por el caso Exalmar y también para revisar sus vínculos con la minera Dominga.

El secretario general del PRI, Eduardo Salas, dijo que "frente a esa ampliación hemos reaccionado desde el mismo punto de vista. Estamos convencidos que los hechos que se presentaron el año pasado como los que se agregan ahora, no constituyen infracción penal alguna. Aquí no hay delito alguno en que haya incurrido el ex Presidente de la República", enfatizó, agregando que "no hay prueba alguna que pueda involucrar al ex Presidente".

Por su parte, el jefe de bancada UDI, Felipe Ward, dijo que "no creo que sea adecuado a que nos acostumbremos a que las calumnias sean totalmente gratuitas y no tengan ninguna consecuencia. El ex diputado Gutiérrez, ex profesor de la quebrada Universidad Arcis, insiste en calumniar y nosotros vamos a insistir en defender a las personas que nos parecen que están siendo atacadas injustamente".