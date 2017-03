José Antonio Kast afirmó que la primaria de Chile Vamos “sólo tiene interés en apoyar a Piñera”

El diputado independiente, José Antonio Kast, afirmó que la primaria de Chile Vamos sólo busca apoyar al ex Presidente Sebastián Piñera.

"Me han invitado, les he agradecido, pero es una primaria donde los partidos no tienen interés de apoyar a otros candidatos que no sean el Presidente Piñera", dijo a radio Cooperativa

El ex UDI ratificó su participación en la primera vuelta de las presidenciales y espera juntar las 12 mil firmas que le faltan.

"Tengo conciencia de que estoy en la parte baja de la tabla, pero en la parte alta los jugadores están estacandos: Piñera y Guillier marcan lo mismo que hace un año. Tengo todo por crecer, era difícil juntar las firmas y voy en 23 mil y estoy seguro que voy a juntar más de 35 mil. Hoy está apareciendo una alternativa distinta, la gente va a evaluar", dijo.

En ese sentido, el parlamentario dijo que está "tratando de marcar una diferencia para toda la política en Chile, decir la verdad o lo correcto no es solo para nuestro sector, sino que también para la Nueva Mayoría".

"Cuando un político piensa A dice C y hace B, le hace daño a la política. Tenemos que empezar a cambiar eso por temas que si alguien como yo no está en el debate presidencial, no se toquen porque son temas incómodos. Bachelet le hace daño a la política cuando dice que no tiene idea de lo que pasó con su hijo, lo mismo con MEO que dice que no tiene nada que ver con el avión, Alejandro Guillier cuando dice que recomienda entrar a la isapre, pero no le gusta", manifestó.