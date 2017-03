Piñera: "Los presidentes deben desligarse de sus intereses"

El ex Presidente Sebastián Piñera se defendió de los últimos cuestionamientos a su rol como empresario y político en Argentina, afirmando que a su juicio, "los presidentes deben desligarse de sus intereses y poner su capacidad al servicio de sus compatriotas".En entrevista con Clarín , aseguró que para dedicarse por completo al servicio público, creó un fideicomiso ciego de sus empresas e inversiones cuando era candidato "para que administraran sin mi conocimiento. Me desligué de la administración de las empresas para dedicarme en cuerpo y alma a ser candidato. Después, a ser un buen presidente. Macri también creo un fideicomiso ciego".Sin embargo, eso no lo desligó de que se abrieran causas por su supuesta influencia en los casos Exalmar y minera Dominga, ante lo que reflexionó: "Los problemas van a existir siempre porque hay mucha gente que no busca de buena fe la verdad. Busca cualquier instrumento para atacar".