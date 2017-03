Guillier sobre su candidatura: "Si no hay primarias en la Nueva Mayoría, ahí si que no voy"

El senador independiente Alejandro Guillier condicionó esta jornada la continuación de su carrera por el sillón presidencial y presionó de manera indirecta a la presidenta de la DC, Carolina Goic. "Lo que yo espero es que la Nueva Mayoría vaya a primarias, porque si no hay primarias, ahí si que yo no voy", aseguró.

En una entrevista con radio La Clave, el periodista entregó estas declaraciones en medio del debate que mantiene la DC por si la senadora Carolina Goic va o no a una primera vuelta presidencial.

"Sin primarias significa la muerte de la Nueva Mayoría, entonces para que estar tonteando. Si no hay una coalición que esté dispuesta a renovarse o que te respalde, no tiene sentido. No estoy por ambiciones personales", aseguró.

Como se señaló en La Segunda , el senador se defendió de las críticas por la falta de ideas programáticas que ha expuesto en los meses de precampaña. "¡Yo sí tengo ideas!, pero ningún medio me ha llamado para hablar de ellas. Las críticas son parte de la estrategia de descalificación más que un sincero deseo de discutir ideas".