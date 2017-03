Presidenta de la UDI visitará a los reos de Punta Peuco

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, visitará esta mañana a los reos del penal Punta Peuco.

Lo hará en compañía del secretario de la colectividad, Pablo Terrazas, y de familiares de los condenados, con el objetivo de constatar su estado de salud.

La dirigente dijo a La Tercera que "hoy tenemos una situación con los reos de Punta Peuco que no se condice con las normas de humanitarismo. Esto lo ha reconocido hasta el presidente de la Corte Suprema, además del padre Fernando Montes, y otros abogados que son incluso de la línea más cercana a la Nueva Mayoría".

La parlamentaria dijo que "yo voy a ir a ver esta situación porque me parece que, sobre todo en un partido como la UDI, donde hay personas que son sensibles a este tema, hay que dar muestras públicas de que no estamos de acuerdo con que la justicia se transforme en un ensañamiento judicial, al impedir que las personas con cáncer o enfermedades terminales o que están postrados no puedan recibir los cuidados necesarios o no puedan terminar sus condenas en sus casas".