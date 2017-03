Pizarro por proyecto de minera Dominga: "Las amenazas de Girardi son inaceptables"

El senador de la DC, Jorge Pizarro, calificó como "inaceptables" las amenazas de Guido Girardi, quien dijo que se querellaría contra los seremis que aprobaran la evaluación ambiental del proyecto de la minera Dominga.

"No sé qué antecedentes hay, tuve oportunidad de conversar con miembros del comité, pero no me manifestaron nada. Ellos se dan cuenta que ha habido una presión política indebida que no tiene nada que ver; las amenazas de Girardi son inaceptables. No corresponde que una autoridad pueda amedrentar a funcionarios que cumplen con su función", dijo a radio Agricultura

El parlamentario sostuvo que "esto se politizó por la situación de Piñera, por ser cuestionado. El cuestionamiento es que por ser Presidente tomó decisiones en el caso Barrancones a decisión personal. Eso generó que existiera toda una duda, en circunstancias que no tiene nada que ver. Piñera salió de la propiedad hace varios años. Lo que ocurre siempre es que los proyectos grandes generan sensibilidad".

Pizarro dijo que "uno aspira a que se cumpla la institucionalidad medioambiental. Eso es lo que tenemos, en la medida que los proyectos cumplan con todas las exigencias. Hasta que apareciera lo de Piñera, este era un proyecto que se iba a aprobar, ahí viene la molesta y sorpresa del rechazo".

Por eso, el DC espera que "esta situación no se vea afectada cuando haya que tomar las decisiones definitivas por factores políticos que no tienen nada que ver con el proyecto. Vamos a tener una situación grave, es un proyecto que afecta a la región", apuntó.