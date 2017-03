61% de los chilenos considera que la sociedad nacional es machista, según la Cadem

La encuesta Cadem hizo preguntas enfocadas a la equidad de género esta semana, resultando que 61% cree que vivimos en una sociedad "muy" o "bastante" machista. 28% piensa que Chile es "algo" machista y sólo 11% afirma que es "poco o nada" machista.

En el primer ítem fueron más las mujeres que opinaron que la sociedad discrimina a las mujeres y en los dos restantes, predominaron los hombres.

63% afirmó que hombres y mujeres no tienen las mismas oportunidades para desarrollarse profesionalmente, 68% dijo que no tienen las mismas oportunidades para ascender, 76% sostuvo que no reciben el mismo trato de los jefes y 79% reconoce que no reciben el mismo sueldo.

Además, 61% cree que ambos sexos son igual de eficientes, 57% que son igual de innovadores, 62% igual de honestos y 49% igual de responsables.

Pese a todo, 70% piensa que las oportunidades laborales son mejor para las mujeres ahora, que hace cinco años. Para que eso siga mejorando, 49% opinó que debe promoverse un cambio cultural, 39% que hay que aumentar los sistemas de apoyo y 11% que hay que tener una ley de cuotas.

Además, 63% de las mujeres dijo haberse incomodado con los piropos en la calle y 41% confesó haber sido acosada o abusada en la vía pública. 36% aseguró haber sido discriminada en el trabajo por su sexo.

La encuesta también abordó la situación de la Presidenta Michelle Bachelet y su gobierno, así como la de los presidenciables.

Un 23% aprobó la gestión de Michelle Bachelet y 68% la desapruebó, bajando así la crisis post incendios donde su desaprobación alcanzó un peak de 75%.

El ex Presidente Piñera mantiene su liderazgo con un 26% de las menciones espontáneas, ubicándose 9 puntos por encima de Alejandro Guillier (17%). Los siguen Manuel José Ossandón con 4% y Ricardo Lagos y Franco Parisi con 2% cada uno. Cierran la lista Leonardo Farkas, Marco Enríquez Ominami, Felipe Kast y Carolina Goic, todos con 1%.