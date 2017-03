Mariana Aylwin: “La Nueva Mayoría nos está dejando un país confrontado y estancado”

09:45 La ex ministra y ex parlamentaria DC se refirió a las definiciones de la colectividad de cara a las presidenciales y reiteró que, a su juicio, el partido debe arriesgar a llegar a la primera vuelta con una opción propia.

La ex parlamentaria y ex ministra de la DC, Mariana Aylwin, se refirió a la posición del partido de cara a las primarias de la Nueva Mayoría y las elecciones parlamentaras, tras la proclamación de la presidenta de la colectividad, Carolina Goic, como la abanderada presidencial.

“La primera vuelta es para que seamos capaces de ofrecerle un camino al país y poder sentarnos a negociar. En la Junta Nacional creíamos que teníamos poco respaldo, pero siento que cada vez hay un espacio más amplio para que la DC sienta que tiene que arriesgar”, dijo Aylwin en entrevista con radio Agricultura.

La ex ministra de Educación también se refirió a la posición de Goic y planteó que “entiendo que ella es senadora y no quiere aparecer rompiendo la Nueva Mayoría, pero siento que las cosas se van a ir dando y vamos a tener más fuerza en tomar la decisión de ir al final”.

“La Nueva Mayoría nos está dejando un país, crecientemente confrontado y estancado, no sólo en lo económico, hay promesas incumplidas en salud, en educación, el país ha detenido su desarrollo y el desafío es lograr superar esta trampa. Me parece que la Nueva Mayoría ha hecho un gobierno que no sólo ha paralizado los avances y está corriendo el riesgo de caer en esta trampa”, dijo la ex ministra de Educación.

En esa línea, Aylwin sostuvo que “se termina la Nueva Mayoría y en la nueva alianza la DC debe poner sus condiciones. Debe ser una nueva alianza donde haya cosas comunes. El PC y otros dentro de la Nueva Mayoría, como el Senador Navarro, son políticos que no creen en la democracia, a ellos les gusta Chavez, el modelo cubano, defienden los derechos humanos en una parte sí y en otra no”.

“Creo que tenemos diferencias demasiados grandes para poder armar una alianza hacia el futuro”, dijo la ex ministra de Educación sobre el futuro del bloque gobernante. “La DC tiene que arriesgar (a ir a primera vuelta). Las posibilidades que ganemos primarias son bajas y nos lleva a apoyar a un candidato que no nos convence. Escucho gente de la DC que dicen “no voto más por la Nueva Mayoría”, indicó.