Guillier contó por qué su esposa no está con él durante la campaña

15:09 María Cristina Farga sufre una enfermedad metabólica. "No la puedo andar exponiendo", dijo el presidenciable de los radicales.

"Mi señora no está en condición de estar haciendo campaña", dijo el candidato presidencial de los radicales, Alejandro Guillier al ser consultado por qué su esposa no lo acompañaba en sus giras.En conversación con "Hablemos el lunes", de ADN , aseguró que "ella tiene un problema de salud hace muchos años, yo diría que unos 15 o 16 años.. Simplemente, ella tiene un problema metabólico que le genera poca energía y por lo tanto, se agota fácil".De este modo, ella lo ha acompañado sólo a cosas puntuales, como por ejemplo su proclamación, donde estuvo brevemente en el escenario y luego él la llevó con una prima, que estaba en el público., explicó.Sobre la participación de sus hijos acotó: "Yo no toco la libertad de mis hijos ni de mi esposa".