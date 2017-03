Gabriel Boric y debate por presidenciables: “La izquierda se ha visto sometida al chantaje del mal menor”

El diputado independiente, Gabriel Boric, se refirió a las opciones del Frente Amplio de cara a las elecciones presidenciales y dijo que “la izquierda se ha visto sometida al chantaje del mal menor”, respecto de las opciones de dicho sector político frente a los comicios.

“Durante mucho tiempo, las opciones transformadoras han sido subordinadas a los pactos que vienen desde la transición y, no se han podido constituir con fuerza. Nos importa presentar lo que vamos a hacer: un programa de gobierno que tenga relación con los deseos de los que no se ven representados”, dijo Boric.

El parlamentario planteó además que “no vamos a ir a la Nueva Mayoría porque tenemos proyectos políticos autónomos. Después vamos a dialogar con los frentes que tengamos acuerdo. La política no se reduce a los tiempos electorales”.

Sobre las críticas de representantes del Frente Amplio al Partido Comunista, Boric dijo que “para mí, el adversario no es el PC, no me parece razonable pelear por dichos”.

El diputado por Magallanes también se refirió a la candidatura de Alejandro Guillier y dijo que “representa su figura personal y la continuidad de una coalición que es, al menos, bastante incoherente y que no tiene proyección futuro, por lo que parece absurdo tener acuerdos”.

De la opción de Marco Enríquez Ominami, Boric dijo que “desgraciadamente recurrió a empresas para financiar su campaña y eso es éticamente inaceptable y vamos a marcar una diferencia radical con esto”.