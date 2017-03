Guillier: "La Presidenta hizo su esfuerzo por cumplir el programa, pero miró a Chile desde arriba"

El senador y candidato presidencial, Alejandro Guillier, criticó el actuar del gobierno, señalando que "la Presidenta hizo su esfuerzo por cumplir el programa, pero miró a Chile desde arriba".

En un encuentro ciudadano realizado en Valparaíso, el parlamentario sostuvo que "el tema es cómo construimos las propuestas para resolver problemas. Y ahí ha estado el defecto nuestro. Yo creo que la Presidenta hizo su esfuerzo por cumplir el programa, pero miró a Chile desde arriba. Lo mismo hicieron los presidentes, Lagos, Piñera, todos", consignó La Segunda

También apuntó a la reforma educacional, afirmando que "no ha resultado". "Cómo vamos a decir que una política pública tuvo resultados si la vida cotidiana de los profesores y de los alumnos no ha cambiado significativamente. Quiere decir que esa reforma no ha resultado y cuánta plata se ha gastado en esa reforma. O sea, aquí hay un tema de gestión", dijo.

A juicio del presidenciable, "como está el país, se está quedando atrás, le están sacando ventaja Bolivia, ¡Bolivia!, Perú, Ecuador. Chile se quedó atrás. No está tomando decisiones estratégicas casi en nada, está paralizado, perdió la confianza, no se atreve a soñar nuevamente, hay que devolverle el sueño, pero no se lo van a dar los grandes grupos económicos, se lo van a dar los ciudadanos", dijo.