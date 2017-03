Desbordes por visitas de gerente de Bancard a Piñera: “Si fue 6 veces en 4 años a La Moneda, no fue por negocios”

Mario Desbordes, secretario general de Renovación Nacional, se refirió a la proclamación de la candidatura de Sebastián Piñera del próximo martes 21 de marzo y la situación que vive el ex mandatario a raíz de los casos Exalmar y Dominga.

Desbordes confirmó en conversación con Radio Digital que “de todas maneras hay una primaria. Tenemos en Chile Vamos a tres candidatos: Sebastián Piñera, Manuel José Ossandón y Felipe Kast; ellos están dispuestos para la primaria, la primaria se inscribe ahora en mayo. La candidatura única saldrá el 2 de julio y ahí nos cuadraremos con el que gane”.

Por las constantes críticas de Ossandón a Piñera el militante RN afirmó que “le hemos planteado al senador que esa no es la fórmula, porque creemos en lo personal que las críticas no son justas y segundo tiene ideas y propuestas con una vasta experiencia”.

En el caso de que Sebastián Piñera gane la primaria “quedará inscrito automáticamente por toda la coalición de Chile Vamos, los cuatro presidentes y los cuatro secretarios generales”, según el secretario general. Sobre el riesgo de que no cumplan las firmas para el refichaje, descartó que no lo logren y criticó al gobierno por el mal diseño de la ley. “Nosotros creemos que vamos a llegar. Entendemos que hay 9.500 firmas procesados por el Servel y nuestras cuentas dan 13.000”, subrayó.

Sobre las denuncias que lleva el ex presidente destacó que “está claro que la denuncia de Exalmar y Dominga son con fines electorales para dañar a la mejor candidatura de las encuestas. El avance de las querellas es lo que debe investigar el Ministerio Público”.

Además, criticó al diputado Hugo Gutiérrez diciendo que “el señor Gutiérrez, autor de estas ‘canalladas’, se querelló once veces contra la alcaldesa Mirtha Dobou y perdió las once y jamás dijo nada; es un fresco, no le sale ni por cura’o, le sale gratis”, apuntó.

“Tengo certeza de que estas cosas serán piedras en el zapatos, pese a lo burdo de estas situaciones el aparato procesal seguirá tomando estos casos. Sea el señor Gutiérrez o cualquier otro miembro de la Nueva Mayoría”. Por las visitas del gerente de Bancard, Nicolás Noguera, a La Moneda durante la presidencia de Piñera dijo que “fue seis veces en cuatro años a la Moneda, no fue por negocios, no era una preocupación constante por negocios”.

Mario Desbordes finalizó justificando que “pese a que esto pueda generar dudas, va aclarando. Demuestra que no había presencia del presidente en los negocios de Bancard”.