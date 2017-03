Piñera llamó a La Moneda a ser "respetuosa con la verdad"

12:34 El ex Presidente se refirió a la entrega desde la Presidencia, del oficio que detalló las visitas del ex gerente general de Bancard, Nicolas Noguera, al palacio de gobierno, durante su administración.

El ex presidente Sebastián Piñera, tras participar en una actividad en la Universidad Autónoma, llamó a La Moneda a que sea respetuosa con la verdad, luego de que se conoció el decretó que detalló las visitas del gerente general de Bancard, Nicolás Noguera, al palacio de gobierno, durante su administración.

"La información que emanó de la Presidencia, esa información no refleja la verdad. Espero que La Moneda sea más respetuosa con la verdad", dijo el ex Mandatario, quien además señaló que le parece grave que desde dicha repartición se entregue información "que no refleja la verdad".



Piñera además dijo que "no cabe duda de que se ha desatado una campaña sucia, pero me ha sorprendido lo canallesca que puede llegar a ser cuando se miente sin pudos, se instrumentaliza la Fiscalía y el Poder Judicial, se hacen filtraciones malsanas y mal intencionadas" y agregó que "espero que que mejoremos la nobleza y la calidad de la política".