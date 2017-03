Vocera por terrenos de la hija de la Presidenta: "No nos parece que aporte a la necesidad de generar confianza con la ciudadanía"

Gobierno destacó preparación a un mes del censo

Durante una reunión con dirigentes vecinales, en la que también participó el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, la ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez, destacó el ánimo de los dirigentes vecinales y los deseos de participar en el Censo que se realizará el próximo 19 de abril.

En otra materia, consultada por la prensa respecto a la información publicada por un diario sobre media hectárea que compró la hija de la Presidenta Michelle Bachelet en la zona cercana a donde se ubicaría el proyecto de Minera Dominga, la ministra Narváez fue enfática al señalar que para el Gobierno “nos sorprende que se intente hacer noticia con una información que era pública y conocida desde hace ya mucho tiempo. Nos parece lamentable que se intente o se insinué vincular esa información con lo que ha sido la tramitación apegada a la legalidad de evaluación de impacto ambiental de un proyecto en el norte”, aseguró.

Agregó que “no corresponde y no nos parece que aporte a la necesidad de generar confianza con la ciudadanía. Esto no contribuye a generar un clima de confianza en las instituciones”. Asimismo, indicó que “es importante señalar, de manera absolutamente clara y tajante, que el Gobierno y todas sus autoridades en la evaluación de ese proyecto han actuado amparados en la institucionalidad ambiental que nos rige y, por lo tanto, cualquier otra consideración o cualquier otra insinuación no corresponde ni se apega a la realidad”. “Lamentamos ese intento por cuestionar lo que ha sido el proceso de evaluación de este proyecto”, afirmó la autoridad.

Finalmente, la vocera de Gobierno hizo un llamado a ser “responsables, todos los actores públicos y políticos, en contribuir en Chile a la confianza en las instituciones”.

Consultada por las declaraciones del diputado UDI, Felipe Ward, en que citaría a la hija de la Presidenta de la República a la Comisión Investigadora de Dominga, manifestó que “somos respetuoso de las facultades que tienen los parlamentarios para citar a las personas que ellos estimen pertinente. Sin embargo, esto es claramente un intento de la UDI y tiene un sentido de carácter político, y yo creo que no corresponde mezclar ambas situaciones”.