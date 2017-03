Van Rysselberghe ante candidatura de Piñera: "Necesitamos un gobierno de ocho años"

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, se refirió a la candidatura de Sebastián Piñera, resaltando la necesidad de que los partidos trabajen en conjunto de modo de lograr dos gobiernos seguidos.

"Los partidos tienen que tener la influencia necesaria en la campaña para poder trabajar en conjunto. No queremos un gobierno de cuatro años, necesitamos un gobierno de ocho años para que sea un siglo político", dijo a Digital FM.

"Hay que trabajar coordinadamente para tratar de coincidir", agregó.

Sobre las críticas al ex Mandatario, la senadora sostuvo que "no me cabe ninguna duda que ese será el tono de la campaña presidencial, sobre todo porque Piñera está ganando las encuestas".

A su juicio, "Piñera no necesita de triquiñuelas ni de ninguna cosa para salir adelante. Es fácil hacer acusaciones que después se diluyen en el aire (…) Es muy odioso, pero yo creo que vamos a ganar igual", enfatizó.

La timonel también comentó que la UDI está por una lista parlamentaria, "pero si las negociaciones se dificultan, tampoco es tan dramático ir en dos listas".

"No es una mala alternativa que vayamos en dos listas parlamentarias para que puedan haber muchos candidatos y que éstos trabajen por nuestro abanderado presidencial. Al final del día lo más importante es ganar la elección presidencial y tener una buena representación parlamentaria", afirmó.