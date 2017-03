Lagos Weber: "Veo a Chile Vamos mejor enrielado que la Nueva Mayoría"

09:47 El senador PPD aseguró que en el oficialismo "no tenemos la convicción de que volveremos a ser gobierno".

El senador PPD, Ricardo Lagos-Weber, aseguró que en la Nueva Mayoría no existe convicción de que ganarán las próximas elecciones presidenciales.

El parlamentario sostuvo que el oficialismo aún no define si se realizan primarias, lo que si está establecido en Chile Vamos.

"Hoy se confirma que Piñera había tomado la decisión hace tres años, manejó bien los tiempo. Ellos tienen una ventaja, lo que van a hacer hoy es proclamar a una persona, que va a ir a una primaria, con personas que se ordenó, desde el punto de vista político, para ir a esa primaria. La derecha está ordenada", dijo a ADN Radio

En ese sentido, "veo a Chile Vamos mejor enrielado y en la Nueva Mayoría no veo nada, veo discusión si hacemos primaria o no. Esto no deja de ser doloroso, en la derecha se lograron ordenar porque tienen convicción de que van a ser gobierno y la Nueva Mayoría hay un desazón y estamos dedicados a otros temas", añadió.

Lagos-Weber manifestó que "nosotros no tenemos esa convicción de que vamos a ser gobierno. Aún creo que la política son procesos colectivos y esa mayoría debo constituirla desde el principio. Tenemos que abocarnos a un programa, tenemos la primaria, utilicémosla y aquel que le vaya bien, lo vamos a respaldar. ¿Será Lagos? Está por verse. Si no resulta tenemos la primaria. La foto de hoy es la derecha ordenada, con convicción y nosotros aún discutiendo", se quejó.