Bachelet defendió las reformas tras críticas de Piñera: "Chile va a seguir progresando"

13:20 "Cada vez que se inician intentos de cambios hay gente que no quiere cambiar", dijo la Mandataria.

La Presidenta Michelle Bachelet defendió las reformas que ha impulsado su gobierno, tras las críticas que realizó Sebastián Piñera durante su proclamación como candidato.

Si bien no lo aludió, la Mandataria afirmó que "cada vez que se inician intentos de cambios hay gente que no quiere cambiar y quiere mantener las cosas como están. Pero lo cierto es que Chile va a seguir progresando, pese a las dificultades que puedan existir y nuestro nivel de desarrollo en un sentido amplio no ha parado de aumentar".

En la actividad, Bachelet sostuvo que "Chile es un buen país para sus ciudadanos. Tenemos muchos desafíos, mucho que mejorar, pero también hay cosas que están pasando y están llegando a la gente y la idea es que podamos ir haciendo todos los cambios que nos permitan a todos vivir mejor".

En ese sentido, destacó las "mejoras en el sistema educacional, en la relación entre los trabajadores y los empresarios, en las responsabilidades tributarias, la institucionalidad del financiamiento de los partidos políticos, la igualdad de género, hasta queremos mejorar la Constitución que nos rige".