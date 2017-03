Vivianne Blanlot, ex ministra de Bachelet, contó que padece de cáncer hace más de un año

16:35 La militante PPD afirmó que no le dijo a nadie de su enfermedad por el temor que la fueran a "jubilar". “Sentí que el mercado me vería como una persona menos capaz", afirmó.

Vivianne Blanlot, ex ministra de Defensa del primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, reveló que padece de cáncer desde hace más de un año, en un diagnóstico que había mantenido reservado por el temor que la fuesen a "jubilar" de sus actividades.

La ex secretaria de Estado, recordada por haber asistido al funeral de Augusto Pinochet, enfrentando el rechazo de los seguidores del ex comandante en jefe de Ejército, reveló a La Segunda cómo ha enfrentado los efectos de su enfermedad.

"Sentí que el mercado me vería como una persona menos capaz y que me iban a querer jubilar. Esa fue la razón para no contarlo. Lo hice después de varias quimio, cuando ya se me había caído el pelo y usaba peluca", expresó.

La militante PPD también afirmó que en su momento tuvo temor ya que "hay una asociación cultural entre el cáncer y la discapacidad".

Por la caída del cabello, la que mostró por primera vez en el vespertino, la ex ministra afirmó que "es bien impresionante cómo de un día para otro, en la ducha, al pasarte el cepillo, te quedas pelada. Lo que más me costó no fue eso, sino quedarme sin cejas ni pestañas”.

“Me miraba al espejo y sentía que era como esas mujeres sobrevivientes de los campos de concentración. Suena feo decirlo, pero al verme así, además de pálida y demacrada, eso pensaba”, señaló.

Blanlot señaló que está activa y enfrentando el cáncer con la ayuda de su familia, afirmando que ya no está preocupada de enfrentar problemas por "cuestiones que no tienen solución o que se resuelven solas", asegurando que ahora solo le toca "aceptar la realidad".