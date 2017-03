Sebastián Piñera: "Si repartiera mi patrimonio entre los chilenos, al día siguiente el titular sería 'está haciendo cohecho'"

Sebastián Piñera, precandidato presidencial de Chile Vamos, conversó con La Tercera sobre los desafíos que quiere asumir y criticó duramente el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.

En opinión del ex mandatario actualmente Chile es “un país que había tenido un situación de liderazgo, hoy día no crece. No crea trabajos. Deteriora la calidad de los empleos, los salarios y las pensiones están estancadas, la salud está entrando en una crisis muy grave, la educación no progresa. La delincuencia, el terrorismo avanzan en forma muy preocupante".

Todos estos males son responsabilidad de la actual jefa de Estado, según Piñera que señaló que "esta situación no es un designo de Dios, es la consecuencia de un mal gobierno que está aplicando malas políticas”.

Sobre el escándalo que lo tiene como imputado por la justicia por los casos Exalmar y Dominga, el ex militante de RN dijo que "si vendiera todo y lo repartiera el dinero en la plaza pública me seguirían acusando, al día siguiente el titular sería 'está haciendo cohecho'".

Sebastián Piñera deberá someterse a las primarias de Chile Vamos para ser oficialmente el candidato de la derecha.