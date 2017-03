Piñera dijo que comisión Exalmar es una "vergüenza" y que su hijo decidirá libremente si asiste

En conversación con radio Cooperativa, el ex presidente y precandidato de la UDI y RN, Sebastián Piñera, se refirió a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por las inversiones de Bancard en Exalmar instancia a la que calificó como una "vergüenza".

"Creo que la comisión Exalmar es una vergüenza. Ha ido el director del SII y dijo que todo estaba en regla; el superintendente de Valores y Seguros quien dijo que se había cumplido plenamente con la ley; el contralor, quien dijo que mi declaración de intereses y patrimonio se ajustaba a la ley y el agente de Chile ante La Haya que dijo que actuación había sido en defensa de los intereses de Chile", dijo el ex Mandatario.

Respecto de si su hijo, Sebastián Piñera Morel, quien está citado por la comisión, debe declarar ante la instancia, PIñera Echenique dijo que "va a tomar su decisión libremente" y planteó que "lo están involucrando para atacarme a mí. El tomará su decisión libre y soberanamente".

Sobre una eventual comparecencia suya a la Cámara Baja, el ex Presidente sostuvo que "no he sido invitado, pero me parece que ir a prestarse a un show comunicacional donde no hay respeto a la verdad... la SVS dice una cosa, el SII dice una cosa y los diputados dicen otra, uno en la vida tiene que tener dignidad".

Piñera también dijo que si es citado ante la Fiscalía por el caso, "declararé como cualquier chileno".