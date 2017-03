Ministro de Justicia acusó casos en que se pidió indulto y luego se descubrió que no eran enfermos terminales

El ministro de Justicia, Jaime Campos, abordó en entrevista con radio Cooperativa el debate por los indultos a presos enfermos terminales y a los casos que se han dado de militares condenados por violaciones a los DD.HH. que han solicitado el beneficio presidencial.

La discusión se reavivó luego de que el sábado el ex sargento de Carabineros, Pedro Vivian Guaita, quien cumplía condena por el secuestro calificado del dirigente del PC, Pedro Acevedo, murió en el hospital de Dipreca, esperando la respuesta al indulto presidencial que había solicitado en diciembre. Vivian habría fallecido producto de una enfermedad terminal.

En la charla radial, el ministro de Justicia dijo que "no ha habido demora ni desidia en la forma en la que el ministerio ha tratado los indultos. Hay un procedimiento, una vez que se cumple llega al ministro y resuelve".

Campos sostuvo además que, como el caso de los enfermos terminales que se encuentran presos no es una materia que esté regulada, en muchas oportunidades los abogados recurren a la figura del indulto, el que dijo "es otra cosa y está concebido para otras hipótesis".

"Creo que esta materia debería estar regulada en la ley, porque no me gusta el indulto; es un arreglín para llegar a lo otro. Todos los condenados deben tener el derecho a morir con dignidad" sostuvo el ministro Campos.

Además, el titular de Justicia dijo que "la mayoría de las solicitudes las presentan abogados, sin que represente el mandato de quien debió haber presentado el indulto".

"Hay solicitudes de indulto, que se presentan investigaciones al Servicio Médico Legal, que dice que no son enfermos terminales, a mí no me van a hacer leso", dijo Campos.