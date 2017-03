Giorgio Jackson y Frente Amplio: "A acuerdos en materia programática nunca vamos a estar cerrados"

El diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, abordó los desafíos del Frente Amplio luego de que el conglomerado anunció ayer la realización de primarias ciudadanas paa escoger a su abanderado presidencial.

Jackson sostuvo en conversación con Tele13 Radio que "vamos a necesitar la ayuda del Servel para dar fe que es un proceso democrático y legítimo. En paralelo vamos a continuar con la recolección de firmas para inscribir, en cualquiera de los escenarios, la candidatura que salga vencedora, si logramos antes las cifras intentaremos sumarnos a una primaria legal. Estamos mentalizados en organizar una primaria convencional".

"Hemos sido capaces de construir cosas con lo que estamos de acuerdo. Lo que nosotros hacemos es que los programas los construimos colectivamente y cuando tenemos acuerdo da lo mismo quién lo presente. Cuando no estamos de acuerdo nosotros no lo callamos, cuando tenemos una diferencia lo decimos y eso es una parte esencial de la democracia" dijo el diputado respecto del conglomerado.

Sobre un eventual acercamiento con la Nueva Mayoría, Jackson no cerró la puerta y dijo que "vamos a tener una alternativa presidencial, se lo vamos a proponer a mucha gente, en una de esas, el escenario es distinto y quizás la Nueva Mayoría tenga que consultar qué hace".

"No podemos adelantar un escenario porque no lo vamos a decidir entre cuatro paredes. Te puedo asegurar que a acuerdos en materia programática nunca vamos a estar cerrados, pero en conducción política favorecemos la posición de la gente que forma el Frente Amplio", dijo el ex dirigente estudiantil.