Ministro de Defensa de Bolivia acusó "actuar pinochetista" de Chile por su fallida visita

El ministro de Defensa de Bolivia, Reymi Ferreira, acusó un "actuar pinochetista" del Gobierno de Chile luego de su fallido intento de visita a los militares y aduaneros que están presos en Alto Hospicio tras ser acusados de contrabando.

En una entrevista a radio Cooperativa , la autoridad boliviana rechazó que el canciller chileno Heraldo Muñoz le exigiera disculpas por sus dichos sobre nuestro país para poder ingresar al territorio nacional.

"Nosotros en ningún momento vamos a quedarnos callados ante agresiones verbales y obviamente vamos a responder. Entonces, ante acusaciones tampoco pidan que yo aplauda los insultos de los que somos víctimas, tenemos que dar una respuesta y eso es lo que estamos haciendo", expresó.

Ferreira también apuntó a que hay "sectores en Chile, hemos tenido un montón de notas, de cartas que nos han enviado organizaciones del pueblo mapuche, sectores sindicales, de trabajadores, intelectuales, que no están de acuerdo con el actuar típico del estilo pinochetista".

Por el rechazo a su visa para llegar a la Región de Tarapacá, el ministro afirmó que "somos respetuosos, si me han negado la visa y no me la dan, obviamente no vamos a ir. No vamos a violar una decisión soberana que ha tomado la cancillería".