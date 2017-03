ME-O acusó de "mala fe" a Piñera por críticas a la economía: "Las isapres tienen un 54% de utilidades"

El PRO consiguió las 27 mil firmas que exige el Servel para constituirse como partido y Marco Enríquez-Ominami, candidato presidencial, anunció que irá a primera vuelta a falta de acuerdos con la centro-izquierda.

ME-O señaló que "sin presionar al Servel hemos cumplido con las reglas del juego, pese a que no nos gustan. Esto es el trámite legal que impone la ley".

El ex parlamentario advirtió a los empresarios de las AFP que "no le tenemos miedo, vamos a terminar con el sistema de pensiones".

El candidato, también, se refirió a Sebastián Piñera diciendo que "no puede ser tan mala fe, no puede decir que la economía se está hundiendo cuando las isapres tienen un 54% de utilidades... Chile tiene una economía hiperdependiente, va a depender de no meter la pata" para que sea estable.

Enríquez-Ominami recordó el fallido Censo del gobierno de Piñera y lo invitó que para el "19 de abril (día del nuevo Censo) no salga de su casa". Sobre la postura del candidato de la UDI, RN y PRI dijo que "reveló que cree que la educación es un negocio, quiere regresar al copago. Voy a luchar hasta el límite de mi energía para que la educación sea gratuita".

Por el fallido intento de crear una gran primaria entre todos los ejes de centro-izquierda admitió que "no se pudo: la primera vuelta será la gran primaria". Adelantando que espera que la "Nueva Mayoría madure, yo he madurado" y desea que exista un "pacto de gobernabilidad donde gane el mejor y el que pierda apoye al ganador".

Finalmente, es filósofo enfatizó que de ser electo presidente va a ofrecer la garantía de elegir a los ciudadanos en su sistema de pensión y educación.