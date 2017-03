Cecilia Morel y la citación por Bancard: "Lo que se está buscando tiene un obvio objetivo político"

La ex primera dama Cecilia Morel reaccionó luego que se supiera que la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente solicitara a la PDI que le tome declaración por el caso Bancard, que involucra a su esposo Sebastián Piñera.

En una declaración pública, la mujer del candidato presidencial de Chile Vamos afirmó que la indagatoria, la que afecta a su entorno por la inversión de la empresa en la pesquera peruana Exalmar, tiene "un obvio objetivo político".

"Como él mismo sr. Fiscal lo ha dicho públicamente, la querella del Diputado Comunista (Hugo Gutiérrez) no cuenta con fundamentos. Además el sr. Fiscal también sabe que mientras Sebastián fue Presidente, y hasta el día de hoy, ni yo, ni mi hija Magadalena, hemos tenido ninguna participación en la administración del Grupo Bancard", manifestó Morel.

Tras esto, la ex primera dama afirmó que "por eso pienso que lo que se está buscando tiene un obvio objetivo político. Y no me sorprende que justo coincida con la postulación de mi marido como candidato presidencial".

En la declaraciones como testigos estarían incluidos Morel, Magdalena Piñera (hija del candidato), el ex subsecretario Pablo Wagner y Santiago Valdés.