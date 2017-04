Máximo Pacheco dijo que si el PS no proclama a Lagos "sería un retroceso para las fuerzas de centroizquierda"

09:11 El jefe de la campaña del ex Mandatario abordó las opciones presidenciales de los socialistas, tras la definición del comité central de este fin de semana.

El jefe de la campaña del ex presidente Ricardo Lagos, Máximo Pacheco, se refirió a la decisión del comité central del Partido Socialista, instancia que este fin de semana desechó la opción de una consulta ciudadana, lo que provocó la salida de la carrera presidencial de José Miguel Insulza y del académico Fernando Atria.

Con ese precedente en la mesa, Pacheco sostuvo en entrevista con T13 Radio que "esperamos que ellos elijan a Ricardo Lagos como candidato. Hemos estado permanentemente trabajando con socialistas en la candidatura de Lagos, queremos que sea el conjunto del partido que esté apoyando a Lagos".

El ex ministro de Energía dijo además que si el PS no proclama al ex Mandatario como su candidato, "sería un retroceso para las fuerzas de centroizquierda. Es la mejor carta para seguir impulsando las reformas que el país reclama, necesitamos liderazgos probados y consolidados, que puedan ejercer con fuerza el espíritu de unidad que debe primar".

Sobre esa materia, Pacheco dijo que "Lagos cuando anunció su disposición a ser candidato, su primer compromiso fue tratar de aunar todas las fuerzas de centroizquierda para tener un gobierno, hoy ya está proclamado por el PPD y ha sido parte de la historia la unión PS-PPD".

Además, eljefe de la campaña de Lagos, dijo que las críticas del nuevo presidente del PS, Alvaro Elizalde, relativas a la falta de ideas programáticas, no toca a la candidatura de Lagos. "Hay una candidatura donde ya hay propuestas programáticas, un documento que se está discutiendo en la calle. Es una candidatura que ha estado desplegada territorialmente", dijo Pacheco.

El ex ministro de Energía, además sostuvo que "no es necesario tener un plan B", pues "tenemos todas las garantías de que todas las medidas están tomadas para que el PPD pueda inscribir un candidato", en relación a las dificultades que ha tenido la colectividad para enfrentar el refichaje de militantes que exije la nueva Ley de Partidos Políticos.