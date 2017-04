Caso Penta: defensores denunciaron filtraciones ante la Fiscalía y piden investigación interna

Defensores del caso Penta denunciaron en una carta, enviada al fiscal nacional, Jorge Abbott, filtraciones de la investigación, luego de una publicación de La Tercera, que adelantó que el Ministerio Público presentaría acusaciones contra 35 personas y cuatro empresas en el marco de la investigación por el financiamiento irregular de campañas políticas.

En la publicación se sostenía que entre las personas que serían acusadas por la Fiscalía estaban los ex controladores del grupo, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, además del ex subsecretario de Economía, Pablo Wagner, contra quienes se solicitó 10 años de prisión efectiva.

En la misiva, cuyo contenido fue dado a conocer por CNN Chile, los defensores acusan que las "coincidencias entre la información publicada por La Tercera y el escrito de acusación finalmente presentado son elocuentes: la acusación se dirigió exactamente contra las 39 personas individualizadas en la información de prensa, más el señor Laurence Golborne y las penas solicitadas en el escrito coinciden con la misma información respecto de 11 de las 13 personas antes mencionadas".

"La filtración de antecedentes reservados de la investigación ha sido una constante a lo largo de toda la investigación de este caso y constituye un hecho de la mayor gravedad", plantean los defensores.

Además en la carta se cita una declaración del fiscal Carlos Gajardo, quien le bajó el perfil a la filtración en una conversación con Tele13 Radio, y señaló que "es algo que no tiene ninguna importancia. La acusación no es una diligencia de investigación y por lo tanto no está sujeta a ningún tipo de reserva. No puede hablarse de filtración en el caso de la presentación de una acusación".

"Quienes suscribimos esta presentación consideramos que esa opinión ni puede ser la posición institucional del Ministerio Público, toda vez que ella resulta claramente contradictoria con el texto de las normas legales y reglamentarias vigentes", sostuvieron los defensores.

En la carta además se solicta al fiscal nacional que "adopte las medidas que estime conducentes con el objeto de que se investiguen y hagan efectivas las responsabilidades disciplinarias y penales derivadas de los hechos materia de esta denuncia".