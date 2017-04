Coordinador de campaña de Carolina Goic: "No renegamos de la política" 10:30 Pablo Badenier afirmó que "no nos amilanan resultados parciales" arrojados en las encuestas.

El coordinador general de la campaña presidencial de Carolina Goic, Pablo Badenier, sostuvo que esta candidatura no reniega de la política y que no les preocupa los malos resultados que han tenido en las encuestas.



"Sabemos quienes lideran las encuestas y que las encuestas se han equivocado en cosas importantes. Tenemos partidos, propuestas y una gran candidata que dar a conocer a la ciudadanía, con el perfil de la DC que es ir de frente, plantear nuestras posiciones y convencer a la mayoría del país. Ayer dimos a conocer nuestro comando con una integración importante del partido. Esperamos que se valore este gesto de unidad", manifestó el ex titular de Medio Ambiente.



Respecto a la aparición del ex futbolista "Murci" Rojas en la campaña, dijo que "más que un guiño a lo popular, queremos a escuchar a los independientes y los otros mundos: del deporte, de la cultura que se suman a esta candidatura. Hay independientes que se han acercado a Carolina y que tienen simpatía por su forma de hacer política. Estamos tranquilos, tenemos una gran candidata con gran trayectoria. Nuestro trabajo, que empezó ayer, es que la gente pueda conocer las propuestas y a la candidata y, obviamente, ir sumando adhesión", dijo y consultado sobre si les preocupe que la candidatura no despegue, respondió que "la verdad es que no. Es un aliciente mayor a poder trabajar".



"No renegamos de la política, también la política tiene que acordar buenos mecanismos para la toma de decisiones. Uno busca poder gobernar con una mayoría, si eso tiene costo es algo que no renegamos", manifestó planteando la diferencia de esta candidatura de otras.



Badenier reconoció que esta candidatura es parte del gobierno y que están orgullosos de sus avances, sin perjuicio de que aún haya que avanzar.



"Queremos seguir gobernando con la centro izquierda porque Chile requiere un gobierno de mayoría, gobernar con otros y eso es lo que pretendemos hacer con la Nueva Mayoría. Hay diferencias profundas y esperamos que se aclaren en pos de tener mejores acuerdos políticos", cerró.





