Ley de Probidad: Diputada Karol Cariola declaró bar de Freddy Stock

Luego de que a raíz de la entrada en vigencia de la Ley de Probidad se conoció las declaraciones de intereses y patrimonio de funcionarios públicos y autoridades, la situación económica de los parlamentarios ha sido objeto de una intensa revisión.

Una de las curiosidades en la entrega de la información, la protagonizó la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, quien incluyó el bar de su pareja, el periodista Freddy Stock, en la sección "fuentes de conflicto de intereses", según informó La Segunda.

Otro de los datos revelados por la revisión realizada por La Segunda, fue que la diputada (PPD) Maya Fernández declaró que uno de los seis inmuebles que posee, se encuentra en La Habana, Cuba, siendo la única parlamentaria que informó de una propiedad en el extranjero.

El diputado UDI, Juan Antonio Coloma, en tanto, dio cuenta de la propiedad de cuatro caballos por un valor de $ 6.700.000.

En tanto, sólo dos diputados dieron cuenta de los bienes de sus cónyuges: el ex PPD, Pepe Auth y el PS y ex presidente de la Cámara Baja, Osvaldo Andrade, quien según la publicación declaró a su ex esposa Myriam Olate, quien recibía una millonaria indemnización de Dipreca.