Parisi descartó su apoyo al aborto por violación y al matrimonio entre personas del mismo sexo

El candidato presidencial Franco Parisi aclaró sus posturas en algunos temas valóricos, descartando su apoyo a la idea del aborto por violación y al matrimonio entre personas del mismo sexo.

En una entrevista a CNN Chile, el postulante que es respaldado por el partido evangélico "Unidos por la Fe", dijo que rechazaba la interrupción del embarazo en caso de una mujer que haya quedado embarazada producto de un abuso.

"¿Cuál es el principio que tiene que ser primero? Para mi es el principio de la vida, y los facultativos lo hacen. ¿Aborto en tres causales? No estoy de acuerdo (…) En caso de violación, no. Hay que ser justos. Una violación tiene que ser completamente condenada, pero si hay una vida que salga de ahí…. Inmediatamente denle la pastilla del día después", expresó.

Por el matrimonio, en tanto, afirmó que se trata de un "sacramento", por lo que los vínculos igualitarios están definidos solo para las uniones civiles.

"El matrimonio, lo que hay, es religioso. No sé por qué se está legislando sobre ello… eso es un sacramento. Lo que hay que legislar es sobre las uniones civiles. No vamos a innovar sobre lo que está. No hay que innovar sobre el matrimonio porque el matrimonio es un sacramento. Las leyes tienen que ser sobre uniones civiles", expresó.

Consultado por un posible cambio de postura en estos temas en comparación a la campaña de 2013, donde incluso afirmó que "si se permite un matrimonio igualitario se podría adoptar", el economista negó que el respaldo de la colectividad evangélica haya modificado su punto de vista.