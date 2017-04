Andrés Chadwick y debate por Constitución: "Nos sorprendió la reforma que envió la Presidenta"

10:58 El ex ministro del Interior y jefe de la campaña del ex presidente Sebastián Piñera, dijo que el proyecto que envió la Mandataria al Congreso, "es distinta a la que se comprometió con el país y diferente al proceso que se llamó".

El ex ministro del Interior y, actual jefe de campaña de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, se refirió a la propuesta de modificación al capítulo XV de la Constitución que fue enviada por la presidenta Michelle Bachelet, que establece el sistema de una "Convención Constitucional" como mecanismo para la creación de una nueva carta magna.

"Nos sorprendió la reforma que envió la Presidenta, porque es distinta a la que se comprometió con el país y diferente al proceso que se llamó. Todo eso se dejó de lado y se cambió. Queda poco para el después, este gobierno está terminando, quedan pocos meses y estamos hablando de una reforma constitucional" dijo Chadwick.

El ex ministro y ex senador UDI dijo también que "nosostros hemos dicho que cambiar la Constitución no tiene mucho sentido para el país, genera inseguridades. Implica una forma de engañar a la gente, porque quiere decir que sus problemas se fueran a cambiar sólo cambiando la Constitución".

"Somos partidarios de cambiarla y mejorarla, tenemos 80 propuestas para eso. De la Nueva Mayoría no hemos escuchado ninguna propuesta de contenido". dijo el ex ministro del Interior.

Chadwick también se refirió a la posición de Piñera respecto de la reforma tributaria y dijo que "está el compromiso de simplificarla y fomentar el ahorro y el desarrollo e impulsar a las Pymes. Ellos (oficialismo) no creen en la gente, sólo piensan en el Estado y lo que se puede hacer a través de las cargas impositivas".

"Se está trabajando en un sistema simplificando, integrado y que promocione el incentivo, el ahorro y la inversión", dijo Chadwck, quien además planteó la posición del ex Mandatario respecto de las otras reformas del gobierno y sostuvo que "nadie que tiene beneficios los va a perder".

El ex ministro del Interior, además se refirió a la competencia interna al interior de la oposición, y sostuvo que "queremos trabajar pensando en noviembre, en lo que le queremos proponer al país y no desgastarnos teniendo muchos debates entre nosotros mismos, mucho debate es innecesario y quizás no la mejor forma de enfrentar la primaria".