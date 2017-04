Piñera a Lagos por sistema de pensiones: "Tuvo la oportunidad de cambiarlo y no lo hizo” 11:09 Ambos ex mandatarios se encontraron en la salida de un grupo dial generando un pequeño debate, el primero entre candidatos de distintos bloques políticos.

Los precandidatos presidenciales Sebastián Piñera y Ricardo Lagos se encontraron en los pasillos de un grupo dial y debatieron por un par de minutos sobre las pensiones, donde Piñera le dijo a Lagos que tuvo la oportunidad de cambiar el sistema, pero no lo hizo.



El ex presidente de centro-izquierda consultado por el 5% de las cotizaciones afirmó que “tienen que ser administrados por quien corresponde, y no por gente que se hace una pasadita y gana 12… no, 22, ¿cuánto ganan los dueños del capital de las AFP?”, dirigiendo la pregunta a Piñera.



El precandidato de la UDI, RN y el PRI no respondió, pero dijo que “lo importante son dos cosas: primero, que el ahorro previsional le pertenece a los trabajadores de Chile. Tiene que ir a su cuenta de ahorro previsional. Y segundo, que quien tiene que decidir quién administra sus fondos son los trabajadores de Chile”.



Lagos afirmó que “claro, si el problema es que los que administran los fondos de los trabajandores de Chile, las tres principales empresas que administran más o menos el 90% de los trabajadores, las utilidades son entre 22, 25 y 30%”. El eventual abanderado de Chile Vamos respondió que “por eso hay que hacer mucho más competitiva esta industria”.



“¡Pero lleva compitiendo hace 30 años esa industria!”, interrumpió enfáticamente Lagos. “¡Y mira dónde estamos, hombre!”, le dijo al ex RN, quien le contestó rápidamente: “Bueno, presidente, usted tuvo la oportunidad de cambiarlo y no lo hizo”.



“¡Es que para cambiarla necesitaba los votos de los tuyos!”, dijo el precandidato de la Nueva Mayoría. “Estaban”, declaró el empresario. "No, no estaban, ahí te me caíste", terminando el mini-debate con un apretón de manos y reconociendo el apoyo de Sebastián Piñera al gobierno de Ricardo Lagos y el ex dueño de Colo Colo recordando los consejos que le dio cuando fue presidente entre 2010 y 2014.



