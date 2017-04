Maite Orsini: "Si tuviésemos un mejor sistema educativo, tendríamos menos problemas en seguridad"

La abogada Maite Orsini sería la candidata a diputada de Revolución Democrática (RD) por el distrito 9 y adelantó que "si la gente se organiza, las cosas pueden cambiar".

Orsini, en entrevista con La Segunda , que el desinterés en la política se derrota "explicando que el problema no es la política sino cómo algunos la ejercen, que sin un cambio político es imposible terminar con las AFP, asegurar atención de salud digna o alcanzar la gratuidad".

Consultada por dónde asiganría más recursos entre educación y seguridad señaló que "si tuviésemos un mejor sistema educativo, tendríamos menos problemas en seguridad. Son temas relacionados".

Para la ex concursante de Yingo "el mercado no lo soluciona todo" y cree que RD y el Frente Amplio pueden cambiar la cara de Chile, pero dijo que "no es fácil. Llevamos décadas en donde lo que se promueve no son los proyectos colectivos sino el individualismo. Se ha desbaratado lo público y se ha privatizado todo".

Finalmente la joven criticó que en el parlamento sean solo 17% mujeres, siendo que en Chile son el 52% de la población mujeres, calificándolo de "brutalmente machista".