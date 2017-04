Giorgio Jackson: "Me va mal cuando mezclo marihuana con alcohol"

El diputado de Revolución Democrática por Santiago, Giorgio Jackson, dio una entrevista a la revista Pousta, en la que realizó diversas confesiones.

El parlamentario dijo que "me va mal cuando mezclo marihuana con alcohol, se me cruzan todos los cables", en referencia a su peor "caña" y dijo que "trato de evitarlo, pero ahí han sucedido los momentos de peores 'pálidas', no físicas, sino simplemente de desaparición de cualquier recuerdo".

Además Jackson dijo que su secreto para la "caña" es "obviamente tomar mucha agua en la noche, si es que eres de los que le da dolor de cabeza, tómate un paracetamol antes, o dos, si es que tomaste mucho. Y para mí, lo que me funciona es una sal de fruta".

El diputado también fue consultado por si incluría a una tercera persona en una relación sexual y dijo que "preferiría una mujer, pero estaría muy abierto si es que mi pareja quisiera que fuera un hombre".

La conversación también rondó la política, donde Jackson abordó la decisión de RD de proclamar a Beatriz Sánchez como precandidata presidencial. "siempre nos hemos sentido cómodos, muy identificados con su análisis crítico de nuestra sociedad".